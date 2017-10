Jimmy Carter este dispus sa mearga in Coreea de Nord in numele lui Trump pentru detensionarea situatiei dintre cele doua state

"As merge acolo, da", a raspus fostul presedinte, in varsta de 93 de ani, cand a fost intrebat intr-un interviu acordat la ferma sa din Plains daca este momentul unei noi misiuni diplomatice si daca ar face acest lucru pentru presedintele Donald Trump.Carter, un democrat care a fost presedintele SUA in perioada 1977-1981, a spus ca adiscutat cu H.R. McMaster, consilierul american pe probleme de securitate nationala, care ii este prieten, insa pana acum raspunsul a fost negativ. "I-am spus ca sunt disponibil daca au nevoie de mine", a afirmat Carter.Referitor la faptul ca unii oficiali de la Washington sunt ingrijorati de dialogul dur dintre Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un, Jimmy Carter a spus ca si el se teme ca situatia ar putea degenera."Cei de acolo vor sa isi mentina regimul. Iar noi supraestimam influenta Chinei asupra Coreei de Nord. In special asupra lui Kim, care din cate siu nu a fost niciodata in China. Nu au nicio relatie. Kim Jong-il a fost in China si era foarte apropiat de chinezi", a explicat fostul presedinte.Jimmy Carter considera ca liderul nord-coreean este imprevizibil. Daca va crede ca Trump va actiona impotriva sa, Kim ar putea face ceva pentru a preveni acest lucru, a mai spus Carter."Cred ca are in acest moment armament nuclear avansat, care poate distruge peninsula coreeana si Japonia, dar si unele din teritoriile noastre din Oceanul Pacific. Poate chiar si de pe continent", a afirmat Jimmy Carter.In anii '90, in timpul administratiei Bill Clinton, Jimmy Carter a facut o deplasare la Phenian si l-a convins pe bunicul actualului lider, Kim Il-sung, sa accepte un acord cu privire la programul nuclear.