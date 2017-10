Referendum in regiunile italiene Lombardia si Veneto pentru o autonomie mai mare fata de Roma

Lombardia, regiune din nord in care se afla capitala financiara a Italiei, si Veneto, in care se afla orasul Venetia, reprezinta 30% din PIB-ul tarii.Guvernatorii celor doua regiuni vor o autonomie mai mare, considerand ca nordul Italiei, mult mai bogat, sustine regiunile din sud ale Italiei, mai sarace. Cei doi conducatori, Roberto Maroni si Luca Zaia, vor competente suplimentare in privinta infrastructurii, a sistemului medical si a educatiei, dar si puteri in ceea ce priveste siguranta si imigratia, pentru care insa ar fi necesara o modificare a Constitutiei."Doriti ca regiunea dumneavoastra sa dispuna de forme suplimentare si de conditii speciale de autonomie?", este intrebarea la care au fost chemati la urne ca sa raspunda votantii din Lombardia si Veneto.Conform estimarilor, ambele referendumuri vor avea rezultat pozitiv.Acest referendum are loc la doar cateva saptamani dupa cel pentru autodeterminare din regiunea spaniola Catalonia, declarat illegal de Curtea Constitutionala de la Madrid. Insa spre deosebire de Spania, referendumul consultativ este prevazut in Constitutia Italiei.Roberto Maroni, guvernatorul Lombardiei, a refuzat sa compare referendumul din Italia cu cel din Spania. "Noi nu suntem Catalonia. Ramanem in interiorul natiunii italiene cu o autonomie mai mare, in timp ce Catalonia vrea sa devina al 29-lea stat al Uniunii Europene. Noi nu. Deocamdata", a afirmat el pentru Reuters.Referendumul este sustinut de formatiunea Forza Italia a lui Silvio Berlusconi (centru-dreapta), de Miscarea Cinci Stele (populista) si de mai multe sindicate si organizatii patronale.