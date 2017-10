Liderul opozitiei ruse, Alexei Navalny, a fost eliberat din inchisoare

La Moscova, in ziua eliberarii lui Navalny, pe un pod din apropierea Kremlinului a fost pus un banner in care li se cere oamenilor sa voteze cu liderul opozitiei si sa scape de Vladimir Putin.Alexei Navalny a anuntat ca va participa si va vorbi, duminica, la un miting in orasul Astrahan din sudul Rusiei.Alexei Navalny, aflat in prezent in campanie pentru prezidentialele din martie anul viitor, nu va putea candida decat incepand cu 2028, din cauza condamnarii pe care a decis-o justitia impotriva sa, a anuntat pe 17 octombrie sefa Comisiei electorale din Rusia.Avocatul si bloggerul Alexei Navalny, devenit opozantul numarul 1 al lui Vladimir Putin, spune insa ca are dreptul sa se prezinte la alegeri, bazandu-se pe Constitutia Rusiei care spune ca oricine poate candida, daca nu se afla in inchisoare.Navalny a reusit in ultimele luni sa scoata zeci de mii de tineri in strada la proteste impotriva lui Vladimir Putin.In lipsa unei surprize imense, alegerile prezidentiale din martie 2018 ar urma sa confirme un al patrulea mandat pentru Vladimir Putin, in varsta de 65 de ani si aflat la putere din 1999.