Alegeri prezidentiale in Slovenia: Actualul presedinte, Boris Pahor, este principalul favorit

Boris Pahor ar urma sa obtina o victorie categorica inca din primul tur de scrutin, potrivit sondajelor. Principalul sau contracandidat, Marjan Sarec, primarul orasului Kamnik, este cotat in sondaje la mare distanta in urma lui Pahor.In Slovenia, presedintele are un rol in mare parte ceremonial, majoritatea puterii fiind detinuta de catre premier si parlament. Alegerile parlamentare urmeaza sa aiba loc anul viitor.