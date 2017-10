Donald Trump a anuntat ca va permite saptamana viitoare declasificarea dosarelor privind asasinarea lui John F. Kennedy

"Sub rezerva primirii unor informatii suslimentare, voi permite, in calitate de presedinte, deschiderea dosarelor JFK, de mult timp blocate si clasificate", a scris Trump pe Twitter.Arhivele Nationale au facut deja publica cea mai mare parte a documentelor referitoare la asasinarea sa, dar a mai ramas blocat un ultim lot, aminteste News.ro. Congresul a decis in 1992 ca documentele referitoare la asasinarea lui John F. Kennedy vor fi facute publice in termen de 25 de ani, daca presedintele nu decide ca acest lucru ar putea afecta securitatea nationala.Arhiva contine peste 3.000 de documente care nu au fost inca prezentate si peste 30.000 care au fost deja facute publice insa intr-o varianta cenzurata.John Fitzgerald Kennedy a fost al 35-lea presedinte american. El a fost impuscat pe 22 noiembrie 1963, la Dallas, cel considerat vinovat de asasinarea sa fiind Lee Harvey Oswald.