Carles Puigdemont: Catalonia nu poate accepta controlul "ilegal" al Madridului / Liderul separatist cere convocarea Parlamentul regional pentru a decide un raspuns

Puigdemont a afirmat ca decizia prim-ministrului spaniol Mariano Rajoy de a destitui guvernul regional si de a forta organizarea de noi alegeri, este "cel mai grav atac impotriva institutiilor si a cetatenilor din Catalonia de dupa dictatura militara a lui Francisco Franco"."Cer Parlamentului sa convoace o sesiune plenara in cursul careia noi, reprezentantii suveranitatii cetatenilor, vom putea decide cu privire la aceasta incercare de a lichida guvernul nostru si democratia noastra si sa actionam in consecinta", a spus Puigdemont intr-un discurs televizat. Guvernul de la Madrid a decis sambata, intr-o sedinta extraordinara, activarea articolului 155 din Constitutia Spaniei, care permite suspendarea autonomiei Cataloniei. Premierul spaniol Mariano Rajoy a anuntat la finalul sedintei executivului ca atributiile administratiei catalane vor fi transferate guvernului de la Madrid. Parlamentul catalan ar urma sa fie dizolvat, iar in urmatoarele 6 luni ar urma sa fie organizate alegeri regionale in Catalonia, a declarat Rajoy.