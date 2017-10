Alegeri in Cehia: Victorie a miscarii populiste conduse de miliardarul Andrej Babis, supranumit si "Trump ceh"/ Partidul de extrema-dreapta, pe locul doi

Scrutinul, desfasurat vineri si sambata, releva totodata si o ascensiune spectaculoasa a partidului de extrema-dreapta SPD, anti-imigratie si anti-UE, precum si cea a unei formatiuni "anti-sistem", Partidul Pirat, potrivit rezultatelor oficiale publicate dupa numararea a 99,9% din buletinele de vot.ANO ("Da" in limba ceha), care a facut campanie pe lupta anticoruptie, impotriva primirii de migranti si contra zonei euro, a obtinut 29,7% din voturi, adica 78 de locuri in camera inferioara a Parlamentului ceh, care are 200 de locuri.Cu doar cateva saptamani inainte de alegeri, Babis a sustinut si ca vrea desfiintarea sanctiunilor impuse Rusiei . Daca va ajunge premier, Babis poate conta pe sprijinul prezidential in aceasta problema, pentru ca Milos Zeman s-a opus sanctiunilor de la inceput, a scris ziarul polonez Gazeta Wyborcza, citat de Rador.Desfiintarea sanctiunilor este dorita si de comunistii cehi si de presedintele filorus Milos Zeman, care, contrar faptelor, numeste agresiunea rusa in estul Ucrainei "razboi civil", in care Kremlinul nu se angajeaza militar. In timp ce presedintele nu a fost niciodata in vizita oficiala in SUA, in aceasta toamna va merge inca o data la Moscova. Nu este de mirare deci ca campania prezidentiala a finantat multe firme si intreprinderi legate de Rusia si de anturajul presedintelui Vladimir Putin.Nu lipsit de importanta ramane faptul ca schimbarea brusca a atitudinii lui Babis a precedat vizita la Zeman. Presedintele este ultima sansa a liderului ANO, daca va fi condamnat in problema abuzurilor financiare legate de subventionarea cu 50 milioane coroane (circa 2 milioane euro) a fermei "Cuibul cu barza", mai relateaza Gazeta Wyborcza, potrivit Rador. Politia a inceput deja sa-i aduca acuzatii lui Babis, dar de asemenea si copiilor lui si cumnatului, care lucreaza la firma lui. Presedintele urmareste cu atentie desfasurarea cauzei. Din acest motiv, la Castelul din Praga a invitat in afara de Babis si pe ministrul afacerilor interne, Milan Chovanec. Zeman poate pune capat acestei afaceri, aplicand legea gratierii, sau in cazul sentintei de condamnare - in acest gen de cauze este vorba de cativa ani de inchisoare - il poate salva pe Babis si familia lui.