VIDEO Mii de persoane participa la o manifestatie la Barcelona pentru eliberarea a doi lideri separatisti

La manifestatie participa si primarul Barcelonei, Ada Colau, precum si alti membri ai Consiliului Municipal.Participantii scandeaza "Independenta" si "TV3 va fi mereu al nostru", referire la principalul canal public de televiziune din Catalonia.El Pais anunta ca manifestantii au venit din toata Catalonia, aproximativ 30 de autocare ajungand sambata la Barcelona.Manifestatia fusese organizata inainte ca premierul spaniol Mariano Rajoy sa anunte, sambata, intr-o conferinta de presa, ca Guvernul de la Madrid isi va impune controlul direct asupra Cataloniei, prin aplicarea articolului 155 din Constitutie.Rajoy a spus ca aplicarea articolului 155 are patru obiective: garantarea legalitatii, revenirea la normalitate, revenirea economica si desfasurarea de alegeri in situatie de normalitate.El ar vrea desfasurarea cat mai rapida de alegeri, in urmatoarele sase luni.Masurile cerute de Rajoy trebuie puse in aplicare de Senatul spaniol, votul fiind programat la 27 octombrie.