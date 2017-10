Un lac din Germania va fi secat in cautarea unui "monstru" mancator de lebede

"Au fost gasite cateva exemplare mici de salau, dar cu siguranta nu specii de mari pesti pradatori", a spus un angajat din Ettlingen, oras situat la circa 10 kilometri de Karlsruhe.Creatura, numita "Monstrul Hornbachsee" de catre mass-media locala, terorizeaza familiile de lebede si alte animale de luni de zile, determinand autoritatile orasului sa sece lacul. Un somn mare sau o specie similara de peste au fost suspectate ca se afla in spatele disparitiei puilor de lebada.Aproximativ 500 de observatori au venit sa se uite, in timp ce pescari profesionisti si amatori au cautat sambata in apele lacului. Lebedele au urmarit si ele spectacolul cu interes, potrivit relatarilor locale."Profesionistii spun ca, judecand dupa numarul mare de peste obisnuit pe care l-au prins, care constituie de obicei hrana pentru pestii mai mari, au estimat ca probabil nu exista o specie de prada in apa", a spus angajatul.Un biolog din domeniul pescuitului care a participat la operatiunea de cautare a avut totusi o teorie diferita despre cel mai probabil vinovat: vulpile.