Coreea de Nord il acuza pe Donald Trump, intr-o scrisoare deschisa, ca vrea sa "impinga lumea catre un dezastru nuclear"

Ministrul australian de Externe, Julie Bishop, a afirmat ca scrisoarea deschisa este ceva fara precedent, nord-coreenii alegand de obicei alte metode pentru a-si exprima opiniile.Scrisoarea, care dateaza din 28 septembrie, pare sa fi fost distribuita la aproximativ o saptamana dupa discursul lui Donald Trump la Adunarea Generala ONU, in care presedintele american a afirmat ca "Statele Unite sunt puternice si au rabdare, dar daca va fi necesar sa se apere sau sa isi apere aliatii, nu vor avea alta optiune decat sa distruga total Coreea de Nord".In scrisoarea deschisa, Coreea de Nord condamna afirmatiile lui Trump, precizand ca sunt echivalente cu o declaratie de razboi, fapt semnalat de oficialii nord-coreeni si la scurt timp dupa discurs. Statele Unite au negat apoi ca Trump ar fi declarat razboi Coreei de Nord."Daca Trump crede ca va face Coreea de Nord, o putere nucleara, sa ingenuncheze prin amenintarea unui razboi nuclear, ar fi o mare greseala si o dovada de ignoranta", se mentioneaza in scrisoarea deschisa a Coreei de Nord.Premierul australian Malcolm Turnbull a calificat scrisoarea drept "o vorbarie goala despre cat de rau este Donald Trump". "Coreea de Nord este cea care ameninta ca va ataca Japonia, Coreea de Sud si SUA cu rachete nucleare. Coreea de Nord este cea care ameninta stabilitatea lumii", a precizat Turnbull.Atat Turnbull cat si Bishop au declarat ca scrisoarea deschisa arata ca nord-coreenii devin disperati, in contextual in care Statele Unite ale Americii si aliatii acestora maresc sanctiunile care vizeaza regimul din Coreea de Nord."Este o dovada ca strategia colectiva de presiune maxima din punct de vedere diplomatic si economic prin sanctiuni functioneaza", a afirmat Bishop.La 11 septembrie, ONU si-a consolidat sanctiunile si a interzis exporturile de textile nord-coreene, a limitat importurile de petrol ale Phenianului si a interzis orice participare a statelor membre la intreprinderi comune cu Coreea de Nord.