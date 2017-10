Guvernul spaniol, reunit intr-o sedinta extraordinara pentru a analiza pasii in vederea suspendarii autonomiei Cataloniei

Premierul spaniol Mariano Rajoy si membrii guvernului sau iau in discutie activarea articolului 155 din Constitutia Spaniei, care permite guvernului central sa suspende autonomia unei regiuni in cazul in care aceasta nu isi indeplineste obligatiile fata de stat. Pentru activarea articolului 155 este necesara aprobarea Senatului.Spania a avertizat ca va declansa sambata procedura de suspendare a autonomiei Cataloniei, prin activarea articolului 155 al Constitutiei, care permite suspendarea autonomiei politice a Cataloniei, dupa ce liderul catalan Carles Puigdemont a amenintat ca parlamentul regional ar putea sa voteze o declaratie oficiala de independenta, in cazul in care Madridul nu accepta sa poarte negocieri pe aceasta tema.