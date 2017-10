Der Spiegel: NATO se teme ca nu poate sa faca fata unui atac rus in Est, arata un raport

"Capacitatea NATO de a sustine la nivel logistic o intarire rapida intr-un teritoriu foarte intins" - aflata in responsabilitatea Comandamentului Suprem al Fortelor in Europa (SACEUR) - "s-a atrofiat de la sfarsitul Razboiului Rece", se arata in acest raport, din care saptamanalul german scrie ca si-a procurat un exemplar, potrivit news.ro.Tot potrivit acestui document, "nu exista vreo garantie suficienta ca macar Forta de reactie (a NATO, NRF) ar fi in masura sa reactioneze rapid si daca este necesar de durata".Raportul, care urmeaza sa fie discutat in curand de catre ministrii NATO, prezinta astfel o organizatie incapabila sa contracareze o eventuala agresiune militara rusa, in principal din cauza "unei structuri de comandament dispersate", rezuma Der Spiegel, in fragmente care urmeaza sa fie publicate in editia sa de sambata.Aceasta slabiciune ingrijoreaza mai ales tarile baltice si scandinave vecine ale Rusiei."Noi stim ca trebuie sa adaptam si sa modernizam Alianta si structurile de comandament", a declarat pentru revista ministrul norvegian al Apararii Ine Eriksen Soreide.Presedinta lituaniana Dalia Grybauskaite a reclamat deja, in martie, sa se infiinteze un important centru de comandament NATO pe flancul de est al Aliantei, in fata "amenintarii tot mai mari care vine dinspre Rusia".Relatiile intre Moscova si NATO s-au degradat in mod considerabil dupa anexarea Peninsulei ucrainene Crimeea in 2014, urmate de izbucnirea conflictului in estul Ucrainei, lansat de separatisti prorusi.Ca raspuns, Aliatii au decis sa-si puna trupele in stare de alerta. NATO Responce Force (NRF) si-a dublat efectivul, la 40.000 de oameni. NATO a convenit, de asemenea, sa-si consolideze prezenta militara in Est, desfasurand patru batalioane, incepand din 2017, in Estonia, Letonia, Lituania si Polonia."Fortele NATO nu au fost atat de bine pregatite si atat de in masura sa se desfasoare de decenii", a reactionat o purtatoare de cuvant a Aliantei, Oana Lungescu, refuzand sa comenteze in mod specific informatiile dezvaluite de der Spiegel.Aliatii au intrerupt orice cooperare practica cu Rusia, insa incearca sa mentina un dialog.In acest cadru, ambasadorii celor 28 de state membre NATO urmeaza sa se intalneasca cu omologul lor rus Aleksandr Grusko pe 26 octombrie la Bruxelles.