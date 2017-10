Muntele Mantap din Coreea de Nord, slabit in urma testelor nucleare ale regimului de la Phenian

Muntele Mantap, "preferatul" regimului de la Phenian pentru testele nucleare, dispune de o retea complicata de tuneluri si pesteri. Sindromul de "munte obosit" a fost folosit anterior pentru locurile unde Uniunea Sovietica efectua teste nucleare.Unul dintre testele nucleare recente a declansat un cutremur cu magnitudinea de 6,3 grade pe scara Richter, care, spun specialistii, a schimbat muntele in mod vizibil. Daca pana in acel moment zona nu era cunoscuta cu activitate seismica, de atunci au avut loc alte trei cutremure.De asemenea, in zona muntelui Mantap au fost observate, in ultima perioada, prin satelit, numeroase alunecari de teren.Coreea de Nord a efectuat sase teste nucleare incepand cu anul 2006, toate in tuneluri subterane ale muntelui Mantap. Cel mai recent a avut loc pe 3 septembrie, cand regimul lui Kim Jong Un a testat o bomba cu hidrogen, anuntand ulterior ca testul a fost un succes.