Raytheon a prezentat Poloniei oferta de offset si transfer de tehnologii in schimbul cumpararii rachetelor Patriot

"In 13 octombrie Raytheon a depus o oferta guvernului polonez. Oferta noastra contine descrieri precise ale proiectelor si scrisori de intentie semnate cu destinatarii transferului de tehnologii", in principal companii legate de PGZ, marele holding national al societatilor care lucreaza pentru Aparare, potrivit unui comunicat al grupului citat de agentia PAP.Aceste intelegeri "vor permite crearea unui numar important de locuri de munca", potrivit sursei citate.Prin memorandumul semnat la inceputul lui iulie, guvernul american a dat unda verde pentru vanzarea catre Polonia a bateriilor sol-aer Patriot.Prima livrare ar urma sa aiba loc in 2022 si va contine doua baterii, echipate cu sisteme de comanda IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System) de acelasi nivel ca cel folosit de fortele armate americane. Dar cele doua baterii nu vor avea inca un radar 360 de grade, care va fi livrat ulterior.In ianuarie, Varsovia a anuntat marile linii ale programului de achizitie de arme pentru 2017 care include, pe langa sistemele de aparare anti-aeriana, submarine, elicoptere si probabil un "numar important" de avioane F-16, in contextul intaririi flancului estic al NATO.Expertii cred insa ca aceste achizitii ar putea fi puternic reduse.Si Romania si-a exprimat intentia de a cumpara astfel de baterii, un contract evaluat la 3,9 miliarde de dolari.Raytheon a anuntat miercuri ca a semnat cu S.C. Aerostar S.A. un Memorandum de Intelegere, "dand astfel oportunitatea industriei romanesti de aparare sa contribuie la producerea si mentenanta fiecarui sistem Patriot livrat in Romania".Sistemul Patriot contracareaza rachetele balistice tactice, rachetele de croaziera, orice tip de aeronava, elicoptere si drone. Din ianuarie 2015, Patriot a interceptat cu succes peste 100 de rachete balistice tactice in teatrele de operatiuni de pe tot globul. Sistemul Patriot este alcatuit din radare, centrale electrice mobile, statii de lansare si mai multe tipuri de rachete, potrivit sursei citate.