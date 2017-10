Ascensiunea Iranului pare sa nasca o cooperare discreta intre Israel si tarile arabe

Israelul considera Iranul unul dintre principalii sai dusmani, in timp ce Riadul vede in Teheran rivalul sau regional"Din acest punct de vedere, Israelul si principalele tari arabe vad lucrurile cu aceiasi ochi", a spus Netanyahu in aceasta saptamana, si "cand Israelul si principalele tari arabe vad lucrurile cu aceiasi ochi, fiti atenti, ceva e pe punctul de a se produce".In urma cu cateva saptamani, Netanyahu spunea ca relatiile cu lumea araba "nu au fost niciodata atat de bune".De la crearea sa in 1948, doar doua tari arabe, Egiptul si Iordania, au recunoscut Israelul.Cu toate acestea, statul evreu se poate dovedi un aliat de anvergura: are cea mai performanta armata din regiune, are capacitati de informatii respectate si are relatii stranse cu Statele Unite.Israelienii si arabii au relatii "la adapostul privirilor indiscrete pentru ca, din punct de vedere cultural, chestiunea este sensibila in Orientul Apropiat", explica Ayub Kara, ministrul comunicatiilor, un apropiat al lui Netanyahu.Pe langa perceptia impartasita in ceea ce priveste "pericolul iranian", competentele israeliene in securitate cibernetica, desalinizarea apei sau agricultura incita tarile arabe sa caute parteneriate, spune acesta, notand o crestere a comertului pe care firmele israeliene il fac cu companii din tarile din Golf.Postul israelian de radio anunta luna trecuta ca printul saudit Mohammed ben Salman a efectuat o discreta vizita in Israel si s-a intalnit cu oficiali israelieni. Informatia nu a fost niciodata confirmata.In 2015, Israelul a anuntat deschiderea unei misiuni comerciale in Emiratele Arabe Unite, desi cele doua tari nu intretin relatii diplomatice.Israelul si tarile arabe par "sa se coordoneze" in diferite subiecte, printre care mijloacele de descurajare a Iranului, afirma Uzi Rabi, profesor la universitatea din Tel-Aviv si specialist in Arabia Saudita."Exista intalniri peste tot intre sauditi si israelieni, bazate pe interese comune", afirma acesta.Administratia Trump incearca si ea o apropiere intre arabi si israelieni, sperand sa favorizeze astfel un acord "final" intre statul evreu si palestinieni.Trump, in vizita in regiune in mai, a recurs si el la un gest rarisim: a venit in Israel direct din Arabia Saudita."Ceea ce se intampla cu Iranul a determinat numeroase alte parti din Orientul Mijlociu sa se indrepte spre Israel", spune profesorul.Posibilitatea recunoasterii Israelului de catre tarile arabe in schimba crearii unui stat palestinian este o abordare avuta in vedere de ani. Ea se bazeaza pe planul de pace saudit din 2002, ramas insa litera moarta.Responsabilii israelieni evoca un demers invers: o recunoastere a Israelului de catre tarile arabe, care ar contribui apoi la procesul de pace cu palestinienii.Relatiile dintre Israel si tarile din Golf nu sunt o noutate.In anii 1980, miliardarul si comerciantul saudit de arme Adnan Khashoggi era cunoscut pentru relatiile pe care le avea cu ministrul Apararii din acea vreme, Ariel Sharon, spune Gil Merom, specialist in politica internationala la universitatea din Sydney, in Australia.Numerosi experti sunt insa sceptici in ceea ce priveste sansele unei confluente majore in lipsa unui acord care sa puna capat la 50 de ani de ocupare israeliana a Teritoriilor palestiniene. Liderii arabi cunosc sensibilitatile opiniei publice, puternic defavorabila Israelului si solidara cu palestinienii."Mai multe tari arabe sunite, in special in Golf, au din ce in ce mai mult sentimentul ca amenintarea reprezentata de Iran si islamismul militand reprezinta principala linie de fractura", arata Kristian Ulrichsen, specialist in Golf la Rice University din Statele Unite, "si asupra acestor doua chestiuni exista o anumita convergenta de interese cu Israelul".Acesta considera insa ca e prematur sa se discute despre recunoasterea Israelului, insa se astepta ca "legaturile economice si de securitate sa se dezvolte mai deschis in lunile si anii urmatori".