Imparatul Japoniei, Akihito, va abdica in 31 martie 2019 (presa)

Potrivit cotidianului nipon, premierul Shinzo Abe urmeaza sa se intalneasca in noiembrie cu oficiali si membri ai casei imperiale, inainte de a anunta oficial data.Interogat vineri, un purtator de cuvant al casei imperiale a declarat insa ca "nimic nu a fost inca decis" in ceea ce priveste abdicarea imparatului.Akihito a socat tara anul trecut cand si-a exprimat dorinta de a se retrage, dupa o domnie de aproape trei decenii, invocand varsta avansata si probleme de sanatate.Acest anunt a creat o serie de probleme, in conditiile in care nicio lege din Japonia nu prevede retragerea unui imparat, o functie care ar trebui sa fie pe viata. Dezbaterea privind principiul succesiunii strict masculine la tron a fost de asemenea relansata.In iunie, Parlamentul a adoptat o lege care ii permite lui Akihito sa abdice din cauza varstei, in urmatorii trei ani dupa promulgarea legii.Fiul sau cel mai mare, printul mostenitor Naruhito, acum in varsta de 57 de ani, ar urma sa urce pe Tronul Crizantemelor.