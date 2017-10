Theresa May cere UE sa o ajute la promovarea Brexit in Regatul Unit

Premierul britanic Theresa May a cerut joi liderilor celorlalte 27 state membre ale Uniunii Europene sa continue negocierile pentru Brexit, desi acestia vor decide probabil, vineri, sa nu aprobe inceperea in paralel a tratativelor pentru relatiile dintre Londra si Bruxelles dupa retragerea Regatului Unit din UE."Ar trebui sa fim optimisti si ambitiosi referitor la ceea ce putem realiza, deoarece impartasim un set de convingeri fundamentale in liberul schimb, in concurenta riguroasa si loiala, in drepturile puternice ale consumatorilor si in standardele de reglementare ridicate", a spus May, citata de Reuters, la dineul care a incheiat prima zi a summitului UE de la Bruxelles.O pozitie clara a liderilor europeni in privinta deblocarii negocierilor ar ajuta-o pe Theresa May sa faca fata criticilor din tara sa. Ea s-a referit la "contextul politic dificil" cu care se va confrunta daca revine de la Bruxelles fara niciun rezultat, citeaza Agerpres Theresa May si Jean-Claude Juncker s-au intalnit la Bruxelles la inceputul saptamanii la o cina denumita "constructiva si prietenoasa".Joia trecuta, negociatorul-sef al Comisiei Europene, Michel Barnier, si-a exprimat regretul fata de "impasul extrem de preocupant" in care se afla, in opinia sa, discutiile legate de "factura" pe care va trebui sa o achite Marea Britanie pentru iesirea din UE. Barnier s-a declarat totusi convins ca progrese decisive vor fi posibile in urmatoarele doua luni.