Putin despre arsenalele nucleare, sanctiunile americane, Trump, Catalonia si 'dublele standarde' ale UE

'Recentul pachet de sanctiuni adoptat de Congresul SUA a fost destinat in mod fatis sa impinga afara Rusia de pe pietele energetice din Europa si sa forteze Europa sa treaca la gazul natural lichefiat, mai scump, din Statele Unite, chiar daca volumele acestuia nu sunt inca suficiente', a sustinut Putin.

La data respectiva, Kremlinul se declara ingrijorat ca sanctiunile vor afecta proiecte majore de investitii cu parteneri europeni, precum proiectul gazoductului Nord Stream 2, potrivit Agerpres.



Cea mai mare greseala a Rusiei in ultimii 15 ani a fost ca a avut prea mare incredere in Occident, a declarat joi presedintele Vladimir Putin, in cadrul unei intalniri cu savanti care a avut loc la Soci, scrie Reuters.



Intrebat de un academician german ce greseli a comis Moscova in relatia cu Occidentul, Putin a raspuns: "Cea mai mare greseala a noastra a fost ca am avut prea multa incredere in voi. Ati interpretat increderea noastra drept slabiciune si ati exploatat-o".



In aceeasi intalnire, Putin a spus ca omologul sau american Donald Trump ar trebui respectat.



"A fost ales de poporul american si cel putin din aceasta cauza ar trebui sa fie respectat, chiar daca nu suntem de acord cu pozitia sa", a spus Putin.