O bucata de piatra din cladirea Parlamentului britanic a cazut peste o masina

O investigatie de urgenta este in desfasurare dupa ce o bucata din tencuiala Parlamentului britanic s-a desprins si a cazut peste o masina. Bucata de piatra a cazut la doar cativa metri de intrarea principala in cladirea de birouri Norman Shaw North, folosita de parlamenterii mai vechi, scrie SkyNews O imagine cu parbrizul distrus al masinii si cu bucata de piatra a fost postata pe Twitter de parlamentarul conservator Will Quince dar a fost stearsa la scurt timp la ordinul sefilor Camerei Comunelor din "motive de securitate"."Inteleg ca imaginea este jenanta pentru autoritatile parlamentare avand in vedere ca exista pericolul ca piatra sa loveasca pe cineva", a spus Quince.El a vazut piatra cazuta in timp ce se indrepta spre Parlament. Quince a scris in tweet-ul care a fost sters ulterior ca aceasta este o "dovada ca Parlamentul britanic are nevoie urgenta de reparatii." Parlamentarul a mai spus ca autoritatile investigheaza "de urgenta" ce s-a intamplat.