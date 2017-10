SpaceX va lansa un nou satelit Spacecom in orbita dupa explozia din 2016

Compania privata SpaceX va reincerca sa lanseze in orbita un satelit al companiei israeliene Spacecom dupa ce ultima tentativa din semptembrie 2016 a esuat, iar echipamentul in valoare de 262 de milioane de dolari a fost distrus in explozie, potrivit SkyNews Cele doua companii au ajuns la un acord, iar un satelit Spacecom va fi lansat spatiu de catre SpaceX in 2019. Spacecom a cerut ca lansarea sa fie gratuita dupa ce racheta companiei SpaceX, Falcon 9, a explodat in Florida anul trecut in timpul unui test de rutina inainte de lansarea oficiala. Costul lansarii va fi acoperit integral de creditele din lansarea nerealizata, a spus Spacecom.Explozia din septembrie 2016 a distrus satelitul de comunicatii ce trebuia sa ajunga in orbita, in valoare de 200 de milioane de dolari, impreuna cu racheta de 62 de milioane de dolari.Anchetatorii accidentului au ajuns la concluzia ca o canistra de heliu a provocat explozia dupa ce s-a spart in interiorul rezervorului de oxigen lichid din racheta. Evenimentul a reprezentat o lovitura imensa pentru ambitiile companiile care voia sa inceapa sa trimita astronauti americani pe Statia Spatiala Internationala.