China: Xi Jinping va avea propria sa teorie politica

Presedintele Chinei Xi Jinping va avea propria sa teorie politica, devenind al treilea presedinte chinez, dupa Deng Xiaoping si Mao Zedong, care da numele unei teorii. Aceasta se va numi "Gandirea lui Xi Jinpig" si va avea 14 principii, anunta agentia Xinhua, citata de BBC Este probabil ca teoria sa fie incorporata in Constitutia Partidului Comunist aflat la guvernare, ceea ce ar intari pozitia lui Xi Jinping in varful tarii. Xi Jinping devine astfel al treilea lider chinez care da numele unei teorii politice dupa Deng Xiaoping, care s-a retras in 1989, si Mao Zedong.Partidul Comunist din China a creat teoria "Gandirea lui Xi Jinping asupra Socialismului cu Caracteristici Chineze pentru O Noua Era" care citeaza inalti oficiali ai partidului cum ar fi Zhang Dejiang, care a spus ca "teoria este cel mai mare punct de atractie al celui de-al 19-lea Congres National" si o "contributie istorica la dezvoltarea partidului".In mod oficial, "Gandirea lui Xi Jinping" trebuie inca aprobata la congresul Partidului Comunist inainte de a fi introdusa in constitutia partidului.Peste 2.000 de delegati participa la Congresul Partidului Comunist care are loc o data la cinci ani si care se va incheia marti.