Vladimir Putin: Cea mai mare greseala a Rusiei a fost ca a avut prea multa incredere in Occident

Intrebat de un academician german ce greseli a comis Moscova in relatia cu Occidentul, Putin a raspuns: "Cea mai mare greseala a noastra a fost ca am avut prea multa incredere in voi. Ati interpretat increderea noastra drept slabiciune si ati exploatat-o".In aceeasi intalnire, Putin a spus ca omologul sau american Donald Trump ar trebui respectat."A fost ales de poporul american si cel putin din aceasta cauza ar trebui sa fie respectat, chiar daca nu suntem de acord cu pozitia sa", a spus Putin.