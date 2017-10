Rusia foloseste ingerintele electorale ca arma predilecta / Cand o tara poate interveni in alegerile unei alte tari, e razboi (Nikki Haley)

"Cand o tara poate interveni si interfera in alegerile unei alte tari, e razboi", a spus ambasadoarea, in cadrul unei dezbateri privind leadershipul american organizata la New York de Institutul George W. Bush."Nu am vazut-o doar aici - priviti la Franta, la alte tari". Rusii "o fac peste tot, e arma lor predilecta", a declarat Nikki Haley, care are rang de ministru in Statele Unite si este printre cele mai influenta personalitati din administratia Donald Trump. "Trebuie sa fie trasi la raspunde pentru asta", a subliniat ea.Congresul american ancheteaza de mai multe luni o posibila ingerinta ruseasca in campania electorala americana din 2016. Moscova neaga toate acuzatiile.Intrebata care sunt amenintarile carora trebuie sa le faca fata Statele Unite, Nikki Haley a citat Rusia alaturi de Coreea de Nord, Iran si gruparea jihadista Stat Islamic."Rusia nu poate castiga totul. Nu dispune de suficiente mijloace militare. Nu are o economie puternica si atunci se amesteca in toate situatiile pentru a crea haos", considera ea.