Seful de cabinet al lui Viktor Orban: George Soros a asigurat finantarea planului sau privind aducerea de migranti in Europa

"Acesti bani vor fi pusi la bataie peste tot in intreaga Europa si vor sprijini acele comunitati si partide care vor sa deschida granitele Europei si care doresc organizarea imigratiei", a declarat Lazar in cadrul briefingului sau de presa saptamanal.Lazar este de parere ca tarile central-europene sunt impovarate de presiunile uriase din cauza imigratiei, referindu-se la decizia de joi a Comisiei pentru afaceri interne, cetatenie si justitie din Parlamentul European de a aproba un proiect de document privind modificarea Regulamentului Dublin, proiect ce prevede un mecanism "permanent si automat" de repartizare a migrantilor in cadrul UE.In baza acestuia, solicitantii de azil vor putea fi transferati in orice moment din tarile de sosire spre alte tari care nu au ajuns inca la numarul "corect" de refugiati pe care ar trebui sa-i primeasca, calculat in functie de PIB-ul si populatia lor.Statele membre care refuza partea ce le revine, dupa cum au facut unele tari cu planul de "relocare" temporara din 2015 pana in 2017, ar putea fi sanctionate, fiind private de unele fonduri europene, cer europarlamentarii.