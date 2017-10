Angela Merkel cere ca UE sa taie ajutoarele acordate Turciei in vederea aderarii, ingrijorata de o depreciere a democratiei in aceasta tara

Merkel a declarat joi, la sosirea la summitul european de la Bruxelles ca ea considera evolutia in domeniul democratiei in Turcia "foarte negativa, nu doar din cauza numerosi arestati".Insa ea laudat Ankara ca a ajutat UE sa opreasca afluxul masiv de migranti catre Europa in cadrul unui acord cu Bruxellesul.Negocierile de aderare a Turciei la UE au fost blocate in urma unei reprimari a disidentilor dupa tentativa de lovitura de stat din 2016.Guvernul presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan a arestat mai multi cetateni germani, inclusiv jurnalisti si activisti in domeniul drepturilor omului.