Grecia confirma negocieri cu SUA pentru modernizarea flotei de avioane de lupta F-16

Un acord posibil legat de un astfel de contract a fost evocat marti de presedintele american Donald Trump la capatul unei discutii la Casa Alba cu premierul grec Alexis Tsipras, aflat intr-o vizita oficiala.Presedintele american a vorbit despre o suma de 2,4 miliarde de dolari, starnind reactii negative in Grecia si, potrivit presei grecesti, si in randul creditorilor europeni ai tarii supraindatorate."Negociem pentru a ajunge la un acord pozitiv, pentru un cost plafonat la 1,1 miliarde de euro in 10 ani", a afirmat la Atena purtatorul de cuvant al guvernului, Dimitris Tzanakopoulos, subliniind ca aceasta cheltuiala se incadreaza in cadrul bugetului de 2% consacrat de Grecia apararii.Contractul, care ar permite modernizarea a "85 pana la 95 de aparate", si care ar intra in vigoare dupa 2018, la finalul programelor de credite europene pentru tara, "aproape ca nu va influenta echilibrul bugetar", a sustinut Tzanakopoulos.Ministerul grec al Apararii anuntase anterior ca suma avansata de Trump include si compensatiile industriale (offsets) oferite de Statele Unite in cazul unui acord.Singurul lider european provenit din stanga radicala a primit felicitari din partea lui Trump pentru "munca fantastica" a grecilor de relansare a economiei.Liderul american si-a declarat de asemenea sprijinul pentru un plan "responsabil" de reesalonare a colosalei datorii a Greciei, idee care se loveste de rezistenta la Berlin.