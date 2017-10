Talibanii, un nou carnagiu in Afganistan: Cel putin de 43 de soldati au fost ucisi, insurgentii au folosit un Humvee plin cu explozibil

Potrivit ministerului Apararii, "peste 60 de soldati se aflau in baza, 43 au fost ucisi, noua raniti si sase sunt dati disparuti"."Zece atacatori au fost ucisi", a precizat ministerul, intr-un comunicat.Atacul a avut loc la ora 2,50 dimineata (22,20 GMT), cand un grup de insurgenti a atacat baza Chashmo din districtul Maiwand."Credem ca atacatorii au folosit cel putin un Humvee plin de explozibil pe care l-au aruncat in aer la intrarea in baza. Incercam sa verificam daca au fost mai multe, din nefericire nu a ramas mare lucru din baza. Totul a ars", a declarat purtatorul de cuvant al ministerului, generalu Dawlat Waziri.O sursa din serviciile de securitate spune ca un singur Humvee, furat de la armata, a fost folosit in atac."Cand un astfel de vehicul este incarcat cu explozibil, un singur suflu poate crea pagube enorme. Baza a fost distrusa, nu a ramas nimic in ciuda zidului de protectie", a spus sursa citata.Districtul Maiwand este izolat, intr-o zona expusa atacurilor, la 80 km vest de Kandahar si la circa 20 de km de Helmand, "provincia macului" unde talibanii controleaza inca doua treimi din teritoriu.