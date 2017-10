Germania cauta noi masuri impotriva Turciei, inclusiv reducerea ajutoarelor (sursa guvernamentala)

"Nu exista consens pentru sistarea negocierilor, dar este clar ca lucrurile nu pot continua asa", a spus respectivul responsabil. Prin urmare, 'diminuarea ajutoarelor este una dintre temele ce pot fi abordate' la summitul european ce se desfasoara joi si vineri la Bruxelles, o alta varianta fiind restructurarea liniilor de ajutor pentru redirectionarea acestuia catre organizatiile societatii civile, a mai spus aceeasi sursa.Totusi, responsabilul german a admis ca discutiile din Consiliul European referitoare la Turcia nu se vor limita la ajutoare si negocierile de aderare, ci vor include si aspecte cum ar fi rolul jucat de Ankara in unele conflicte internationale sau acordul ce a permis stavilirea fluxului migrator pe ruta balcanica, acord pe care Turcia a amenintat ca il va revoca daca UE nu ii acorda asistenta financiara promisa.Pe agenda discutiilor se mai afla relatiile Turciei cu uniunea vamala europeana, dar Germania considera ca si la acest capitol orice progres in acest moment este greu de realizat.Relatiile dintre Berlin si Ankara s-a deteriorat semnificativ dupa puciul esuat de anul trecut impotriva presedintelui Recep Tayyip Erdogan. In campania de epurare lansata de acesta din urma au fost arestati in Turcia si mai multi cetateni germani, acuzati de legaturi cu reteaua predicatorului Fetullah Gulen, considerat de presedintele turc instigatorul loviturii de stat.