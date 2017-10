Numarul turistilor care au vizitat Catalonia este in scadere de la inceputul lunii octombrie, a anuntat o asociatie locala, Exceltur, transmite Euronews.Tensiunile sunt in crestere dupa ce la 1 octombrie a avut loc un referendum ilegal pentru independenta in Catalonia, cea mai bogata regiune a tarii. De atunci, se estimeaza ca numarul turistilor a scazut cu 15% comparativ cu perioada similara din 2016.Rezervarile de transport si cele hoteliere pana la sfarsitul lunii decembrie sunt in scadere cu 20%, potrivit Agerpres.