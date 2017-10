Imigrantii in Italia produc un PIB mai mare decat cel al Ungariei (studiu)

Circa 5 milioane de imigranti aflati in Italia cu acte in regula au produs in 2016 aproximativ 131 miliarde de euro din cele 1.670 de miliarde de euro ale PIB-ului italian, fata de 112 miliarde de euro cat este PIB-ul ungar sau 46 de miliarde de euro - PIB-ul croat, potrivit studiului realizat de Fundatia Leone Moressa pe baza datelor Bancii Mondiale si ale Institutului National de Statistica. Institutul de cercetari prezinta pentru a saptea oara "Raportul anual privind economia imigratiei"."Cautam cu acest raport sa eliminam prejudecatile si sa permitem o discutie obiectiva care se bazeaza pe fapte si pe date", a explicat directorul stiintific al Fundatiei, profesorul de economie Stefano Solari.In Italia, tara ce s-a confruntat recent cu fluxuri migratorii importante, "prezenta imigrantilor reprezinta o forta de munca indispensabila in numeroase sectoare", subliniaza raportul, reamintind ca peninsula "este o tara care imbatraneste, in conditiile in care exista sapte nasteri fata de 11 decese la mia de locuitori".Potrivit profesorului Solari, "in constructii, sectorul hotelier, agricultura sau lanturile de restaurante", procentul fortei de munca provenite din randul imigrantilor este cuprins intre 17% si 18%, in timp ce ei nu reprezinta decat 8,3% din populatie.