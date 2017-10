VIDEO "Domestikator", o sculptura considerata "prea brutala" de muzeul Louvre, va fi expusa la Centrul Pompidou

Imensa sculptura de 12 metri inaltime apartine artistului olandez Joep Van Lieshout si trebuia initial sa fie expusa in Gradinile Tuileries, in fata muzeului Louvre, in cadrul Targului international de arta contemporana care se deschide joi la Paris. Directorul muzeului Louvre, Jean-Luc Martinez, a refuzat insa sa expuna sculptura. Acesta a argumentat ca opera de arta expune o viziune "prea brutala care risca sa fie prost perceputa de publicul nostru traditional din Gradinile Tuileries".Muzeul national de arat moderna Pompidou nu a gandit insa la fel."Opera atelierului Van Lieshout este o utopie maginifica in acord cu spatiul public", a declarat directorul centrului, Bernard Blistene. "L-am intrebat pe presedintele centrului, Serge Lasvigne, si a spus imediat da".Sculptorul Joep Van Lieshout s-a declarat "fericit ca vizitatorii centrului Centre Pompidou vor avea ocazia sa experimenteze aceasta opera". "Sper ca va genera intrebari si dialog in legatura cu complexitatea problemei pe care o ridica domesticirea in lumea noastra".