Suedia: Explozie puternica in fata comisariatului din Helsingborg, politia evoca "marea criminalitate"

Police HQ of Berga district in Helsingborg, S Sweden, was bombed ~00:20 night to today. Nobody injured.

Pics: Johan Nilsson/TT & Peter Ferm pic.twitter.com/aU6fFOqHJT — b9AcE (@b9AcE) October 18, 2017

Explozia a avut loc la putin timp dupa miezul noptii in acest oras portuar cu 100.000 de locuitori.Premierul social-democrat Stefan Lofven a denuntat un "atac impotriva democratiei noastre" si a cerut "intensificarea luptei impotriva marii criminalitati".Explozia, care s-a auzit pe o raza de 20 de kilometri, nu a ranit pe nimeni dar intrarea in comisariat a fost complet distrusa si zeci de ferestre au fost sparte.Surse din politie citate de cotidianul Aftonbladet evoca o incarcatura exploziva de mai multe kilograme.Seful politiei locale, Patric Heimbrand, a vorbit intr-o conferinta de presa depre pista "mediilor criminale" in randul carora activitatea politistilor starneste "iritare".Folosirea explozibililor este o semnatura recurenta a criminalitatii organizate din Suedia, in special in sudul tarii, unde reglarile de conturi si actele de intimidare sunt aproape cotidiene intre traficantii de droguri.Politistii si magistratii sunt si ei vizati, in mod regulat.In 30 noiembrie 2014, o explozie a afectat "Centrul de justitie" din Malmo (sud) unde se afla politia, parchetul, administratia penitenciara si tribunalul. Politisti puternic inarmati au fost amplasati miercuri dimineata in fata acestei cladiri.