​Kiev: Cateva sute de protestatari si-au instalat corturile in fata Parlamentului, pentru a sustine lupta anticoruptie

Cativa dintre ei si-au petrecut noaptea in corturile instalate pe o strada si intr-un parc vecin Parlamentului, unde pana la 5.000 de persoane conduse, printre altii, de fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, au protestat marti.Acest mod de actiune aduce aminte de miscarea pro-europeana din Maidan, incheiata cu rasturnarea regimului pro-rus, in 2014.Un important dispozitiv de politie a fost instalat iar circulatia e blocata in cartier.Lupta impotriva coruptiei elitelor a fost una dintre revendicarile majore ale protestelor din Maidan si ramane una dintre cerintele esentiale ale occidentalilor.In ciuda crearii de noi structuri, lupta anticoruptie intampina rezistenta in randul celorlalte servicii ale statului si niciun inalt oficial nu a fost condamnat de justitie dupa caderea fostului presedinte Viktor Ianukovici, in ciuda unor arestari foarte mediatizate.Protestatarii cer puterii sa infiinteze un tribunal special insarcinat cu dosarele de coruptie, sa desfiinteze imunitatea parlamentara si sa schimbe legea electorala pentru a permite ascensiunea unor figuri noi la putere.Proiecte de lege care vizeaza ultimele doua aspecte vor fi examinate joi.