Premierul britanic, Theresa May, i-a dat asigurari omologului sau spaniol, Mariano Rajoy, ca Regatul Unit nu va recunoaste declaratia de independenta a Cataloniei, a facut cunoscut marti un purtator de cuvant al Downing Street, in timp ce in Spania continua criza intre Madrid si separatisti, relateaza AFP."Cei doi lideri au discutat despre situatia actuala din Catalonia. Prim-ministrul a repetat ca Marea Britanie considera clar ca referendumul nu a avut o baza legala si ca orice declaratie unilaterala de independenta este incompatibila cu statul de drept. Ea a adaugat ca Marea Britanie nu va recunoaste o asemenea declaratie de independenta", a afirmat purtatorul de cuvant, potrivit Agerpres.