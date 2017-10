Directorul MI5: Atacurile teroriste nu pot fi prevenite complet si devin mai greu de oprit

Atacurile teroriste nu pot fi prevenite complet intr-o societate libera, a spus directorul general al Serviciului de Securitate britanic MI5, Andrew Parker, care a avertizat ca atentatele sunt acum mai greu de oprit, potrivit The Telegraph Andrew Parker a spus ca Marea Britanie se confrunta in prezent cu o amenintare puternica din partea islamistilor extremesti violenti care elaboreaza atacuri intr-un ritm pe care nu l-a vazut in cei 34 de ani de cariera. Directorul general al MI5 a avut o aparitie publica rara pentru a sublinia severitatea amenintarii cu care se confrunta Marea Britanie dupa patru atacuri jihadiste care au ucis 36 de persoane din martie.Amenintarea terorista a crescut dramatic in acest an dupa ce atacatorii au reusit sa puna la cale planuri in doar cateva zile. Parker a mai spus ca firmele de internet i-au ajutat pe acestia indirect sa comunice intre ei, iar acum au responsabilitatea morala sa ajute la oprirea acestor comportamente criminale excesive. El a cerut firmelor tehnologice sa ajute guvernul sa abordeze "marginea intunecata" a revolutiei online, care ofera un avantaj extremistilor violenti si spionilor inamici.El a mai spus ca "schimbarea dramatica" in amenintarile islamiste din 2017 inseamna ca "mai multe activitati teroriste se indreapta mai rapid spre noi si pot fi mai greu de detectat". Andrew Parker a vorbit in centrul Londrei si despre faptul ca MI5 si politia au oprit 20 de atentate in ultimii patru ani, inclusiv sapte din martie pana acum, si a declarat ca "va continua sa descopere si sa opreasca majoritatea atacurilor."