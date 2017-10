Un diamant de 709 carate gasit in Sierra Leone va fi licitat pentru a ajuta populatia saraca

Sierra Leone va scoate la licitatie in decembrie un diamant de 709 carate, unul dintre cele mai mari din lume, pentru a finanta proiectele de dezvoltare a comunitatii sarace unde a fost gasit, a declarat marti grupul care se ocupa de vanzarea bijuteriei, anunta Reuters."Diamantul pacii", asa cum a fost numit, a fost descoperit de un pastor in estul districtului Kono care l-a inmanat Guvernului pentru a-l vinde.Reteaua internationala de comert cu diamante, grupul Rapaport, va licita bijuteria gratuit in speranta ca va da un exemplu pentru alte vanzari de diamante care ar trebui sa ajute financiar tarile de unde provin acestea, a spus patronul grupului, Martin Rapaport."Acest diamant ii va ajuta pe cei mai saraci oameni din lume. El stimuleaza industria sa se gandeasca la ceea ce vinde", a declarat Rapaport.O prima licitatie pentru diamantul de marimea unui ou s-a incheiat in mai fara rezultatul dorit. Sierra Leone a respins atunci cea mai mare suma licitata, 7.8 milioane de dolari, in speranta ca va primi mai mult la noua licitatie ce va avea loc pe 4 decembrie in New York.Peste 50% din venituri vor fi redrectionate pentru a finanta retelele de apa potabila, scolile, electricitatea, spitalele, drumurile si multe altele in Sierra Leone, dar in special in satul Koryardu unde a fost gasit diamantul.