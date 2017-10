George Soros a transferat 18 miliarde de dolari catre fundatia sa filantropica, Open Society

Open Society detine acum cea mai mare parte a averii lui Soros si a ajuns in topul organizatiilor filantropice, fiind a doua ca marime in SUA dupa Fundatia Bill si Melinda Gates, potrivit cifrelor din 2014 ale Trustului National Filantropic.George Soros nu intentioneaza sa faca tranzactii cu acesti bani, care acum apartin Open Society, potrivit unor persoane familiarizate cu situatia. Soros a pierdut bani anul trecut dupa ce a pariat ca bursele se vor prabusi dupa alegerea lui Donald Trump ca presedinte al SUA. In afara acestei sume, Soros a donat 14 miliarde de dolari incepand cu 1979, primele sume fiind destinate scolarizarii persoanelor de culoare din Africa de Sud in timpul apartheid-ului, scrie News.ro.Antreprenorul de 87 de ani a transferat in ultimii ani sume importante de bani grupului sau de fundatii. Soros a pastrat un rol activ in cadrul OSF ca presedinte al consiliului de administratie, din care fac parte si fiii sai Alexander si Jonathan.Fundatia Open Society functioneaza acum prin intermediul a 40 de organizatii si birouri, in tari precum Afganistan pana la Africa de Sud, finantand fonduri de ajutorare a refugiatilor ori programe de sanatate publice si de educatie. Fundatia sa militeaza, printre altele, si pentru independenta presei, dar si pentru drepturile rromilor, una din cele mai mari minoritati etnice din Europa.