Jeffrey Katzenberg: Harvey Weinstein este un monstru, dar nu e singurul / Este o haita de lupi

"Nu va inselati, e un monstru", a spus producatorul, intr-un interviu realizat in cadrul unei conferinte organizate de Wall Street Journal, la Laguna Beach, in California."Problema e ca o haita de lupi. Nu e un actor singur. Asta trebuie sa incercam cu adevarat sa rezolvam", a adaugat acesta.Cateva zeci de actrite, printre care staruri de renume mondial precum Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie sai Mira Sorvino, l-au acuzat pe pe Weinstein ca le-a hartuit sexual."Sunt deplin convins ca Harvey Weinstein nu e singurul in acest tip de afacere", a continuat Jeffrey Katzenberg, care a condus un deceniu, pana in 1994, studiourile Walt Disney. El a fost intr-o perioada chiar seful lui Harvey Weinstein, cand Disney a cumparat casa de productie Miramax de la fratii Weinstein, in 1993.Jeffrey Katzenberg spune ca s-a gandit mult timp pentru a incerca sa inteleaga cum nu a putut vedea comportamentului lui Harvey Weinstein legat de actritele care incercau sa obtina un rol intr-un film. "Sunt doi Harvey. Intr-un fel sau altul, mi-a ascuns acest comportament", a afirmat celebrul producator.