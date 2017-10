Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis ca presedintele Igor Dodon poate fi suspendat dupa ce a respins de doua ori propunerea pentru functia de ministru al Apararii

Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a stabilit ca refuzul presedintelui Dodon de a desemna ministrul Apararii poate servi drept motiv pentru ca Parlamentul sa demareze procedura de suspendare din functie a sefului statului."1. Refuzul presedintelui de a-si executa obligatiile constitutionale constituie incapacitatea temporara de a-si exercita atributiile in cauza si justifica interimatul functiei care se asigura in ordine de presedintele Parlamentului sau de prim-ministru pentru exercitarea acestor obligatii constitutionale ale presedintelui.2. Instituirea intermatului functiei cauzat de refuzul deliberativ de a executa o obligatie constitutionala si circumstantele care justifica interimatul functiei de presedinte urmeaza a fi constatate in fiecare caz aparte de catre Curtea Constitutionala in conformitate cu competenta atribuita acesteia", se arata in decizia Curtii Constitutionale de la Chisinau, citata de TVR Moldova Decizia Curtii Constitutionale a venit dupa o sesizare a Guvernului de la Chisinau, in contextul in care presedintele Igor Dodon a respins de doua ori candidatura lui Eugen Sturza la functia de ministru al Apararii.Dodon a motivat ca Eugen Sturza nu ar avea calificarea necesara pentru a prelua conducerea Ministerului Apararii, el nefiind militar.Presedintele moldovean a invocat si prevederea constitutionala porivit careia seful statului este comandantul suprem al fortelor armate si si-a exprimat preferinta pentru Victor Gaiciuc, fost ministru al Apararii, pentru a prelua din nou aceasta functie.