Academia Americana de Film, cea care decide Oscarurile, l-a exclus intr-o sedinta de urgenta pe Harvey Weinstein

Academia de Film Americana, care acorda premiile Oscar, i-a retras titlul de membru lui Harvey Weinstein, sambata, dupa ce producatorul a fost acuzat de mai multe femei de hartuire sexuala si viol, informeaza bbc.com, citat de News.ro.





Academia a transmis ca in sedinta care a avut loc sambata, consiliul a votat "cu mult peste majoritatea de doua treimi care era necesara" pentru ca titlul de membru sa ii fie retras lui Harvey Weinstein.





Intre membrii consiliului se numara personalitati precum Tom Hanks si Whoopi Goldberg.





Filmele la care a lucrat Harvey Weinstein au generat peste 300 de nominalizari la Oscar si au castigat 81 de premii oferite de Academia de Film Americana.





Intr-un comunicat de presa, Academia a transmis ca membrii consiliului au votat sa il excluda pe Harvey Weinstein ¬nu doar pentru a ne distanta de o persoana care nu merita respectul colegilor sai, dar si pentru a transmite un mesaj ca era ignorantei intentionate si complicitatii rusinoase intr-un astfel de comportament si in hartuirea la locul de munca in industria noastra s-a incheiat¬.





"Aici este vorba despre o problema extrem de grava si ingrijoratoare care nu isi are locul in societatea noastra", mai arata comunicatul Academiei.





Excluderea lui Harvey Weinstein va insemna ca acesta nu va mai avea dreptul sa voteze pentru stabilirea nominalizarilor si premiilor Oscar.





Consiliul Academiei a avut o intalnire de urgenta, sambata, dupa ce a aparut un val de acuzatii impotriva producatorului.





Scandalul "Weinstein" a inceput pe 5 octombrie, dupa ce The New York Times si The New Yorker au publicat articole in care mai multe femei il acuzau pe producator de hartuire sexuala. Intre ele, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow si Angelina Jolie, Cara Delevingne, fotomodele si angajate ale lui Harvey Weinstein. In plus, alte femei, intre care se numara Rose McGowan, il acuza de viol.





Producatorul a fost concediat din The Weinstein Co., dupa ce anuntase ca se retrage pentru o perioada nedeterminata de la carma firmei pe care a infiintat-o impreuna cu fratele lui, Ben.