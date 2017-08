Corpurile a trei presupusi autori ai atentatelor din Spania, identificate:Moussa Oukabir, Said Aallaa si Mohamed Hychami

Este vorba despre Moussa Oukabir, in varsta de 17 ani, Said Aallaa (18 ani) si Mohamed Hychami (24 de ani), toti locuitori la Ripoll, o localitate situata in nordul regiunii catalane, potrivit politiei.Un al patrulea suspect, Younes Abouyaaqoub, in varsta de 32 de ani, era cautat in continuare.Douasprezece persoane ar putea sa fie implicate in atentatele de la Barcelona si Cambrils, potrivit politiei catalane. Patru au fost arestate, una este fugara, iar cinci au fost ucise la Cambrils - dintre care trei sunt acum identificate, scrie news.ro.Alte trei persoane au fost identificate, dar nu au fost retinute. Politia crede ca doua dintre ele ar putea sa fi murit intr-un incendiu intr-o casa de la Alcanar, la sud de Barcelona, unde grupul confectiona dispozitive explozive.In aceasta casa sunt "ramasitele" a doua persoane. "Incercam sa vedem daca este vorba de doua dintre cele trei persoane identificate ca implicate in atacuri. Ne-ar ramane o a treia de gasit", a anuntat purtatorul de cuvant al politiei catalane, Josep Lluis Trapero.Soferul camionetei care a intrat joi in trecatori pe bulevardul Las Ramblas din Barcelona nu a fost identificat de catre politie, a subliniat el.Acest atac a fost revendicat de catre gruparea jihadista Statul Islamic.Cateva ore mai tarziu, un automobil marca Audi A3 a intrat pe promenada de la malul marii la Cambrils, o statiune balneara situata la sud de capitala catalana, dupa care a lovit o masina apartinand Mossos d'Esquadra, politia catalana.A urmat un tir cu arme de foc, in cursul caruia cei cinci barbati din Audi au fost ucisi.In total, 14 persoane au fost ucise in aceste atentate, iar alte 126 de persoane au fost ranite.Patru suspecti au fost arestati de politie, dintre care trei in orasul Ripoll, la aproximativ 100 de kilometri nord de Barcelona. Al patrulea a fost arestat la Alcanar.