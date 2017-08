Berlinul ii cere lui Erdogan "sa nu se amestece" in chestiunile sale interne. Liderul de la Ankara ii indemnase pe turcii din Germania sa voteze impotriva lui Merkel, inamica Turciei

"Asteptam din partea guvernelor straine sa nu se amestece in chestiunile noastre interne", a scris pe Twitter , Steffen Seibert, purtatorul de cuvant al executivului german, "referitor la ultimele declaratii ale presedintelui Erdogan".Presedintele turc Recep Tayyp Erdogan a declarat vineri ca Angela Merkel, cancelarul german, este inamicul Turciei si i-a indemnat pe etnicii turci din Germania sa voteze impotriva ei si a celorlalte partide importante in alegerile legislative nationale de luna viitoare, relateaza News.ro citand Reuters.Esta una dintre cele mai dure declaratii ale lui Erdogan impotriva lui Merkel si formatiunii ei, Uniunea Crestin Democrata (CDU, conservatori) si ilustreaza disensiunile tot mai mari intre cele doua state membre NATO si parteneri comerciali importanti.Relatiile dintre Ankara si Berlin s-au tensionat in urma tentativei de lovitura de stat de anul trecut din Turcia, dupa ce autoritatile turce au arestat peste 50.000 de oameni si au concediat sau suspendat alti 150.000, o epurare fara precedent, denuntata dur de Europa.Erdogan, care respinge criticile occidentalilor, a acuzat Germania de un sentiment antiturc."Ii indemn pe toti compatriotii mei din Germania: Crestini-democratii, SPD, Verzii sunt cu totii inamicii Turciei. Sustineti acele partide politice care nu sunt inamicele Turciei", a declarat el dupa rugaciunea de vineri, la Istanbul."Ii indemn sa nu voteze cu acele partide care s-au angajat intr-o asemenea atitudine agresiva, lipsita de respect fata de Turcia, si ii invit sa le dea acestor partide o lectie la urna de vot", a spus el.In Germania traieste o importanta diaspora turca.Germanii voteaza pe 24 septembrie in alegeri legislative nationale, in care Merkel candideaza pentru al patrulea mandat.Tensiunile dintre cele doua tari s-au amplificat in contextul in care cetateni germani - inclusiv un jurnalist si un activist pentru drepturile omului - au fost arestati in Turcia in cadrul epurarilor de dupa puciul esuat.Merkel a anuntat ca se opune unei consolidari a unei uniuni vamale care sa intareasca relatiile dintre Uniunea Europeana si Turcia, o declaratia care a starnit furia Ankarei.Erdogan a apreciat vineri ca declaratiile cancelarului despre uniunea vamala arata ca Berlinul incalca acquis-ul si legislatia europene.