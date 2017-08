Germania: Politicieni berlinezi incearca sa opreasca un mars neonazist in memoria lui Rudolf Hess

Grupari de stanga au anuntat deja ca intentioneaza ''sa foloseasca toate mijloacele'' pentru a bloca marsul in memoria lui Hess, existand temeri ca vor izbucni ciocniri intre cele doua tabere.Rudolf Hess, fostul adjunct al lui Adolf Hitler in partidul nazist, a ramas incarcerat din 1941, dupa ce a zburat singur cu un avion in Scotia, intr-o tentativa de a incheia pacea cu Marea Britanie in contextul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, scrie Agerpres . A fost luat prizonier si ulterior condamnat la inchisoare pe viata si transferat la inchisoarea Spandau din Berlinul de Vest, unde a ramas pana la sinuciderea sa in 1987, cand avea 93 de ani.La mars, programat sa aiba loc sambata, de la ora locala 10.00, sunt asteptati sa participe in jur de 500 de neonazisti.''In urma anuntului extremistilor de stanga, marsul nazist ar trebui oprit recurgandu-se la toate mijloacele disponibile, avand in vedere pericolul crescut al situatiei'', a declarat Kai Wegner, membru al parlamentului local din Berlin si reprezentant al districtului Spandau, unde urmeaza sa se desfasoare marsul extremistilor de dreapta.In urma mai multor apeluri de interzicere a marsului neonazist, o purtatoare de cuvant a autoritatii locale a declarat ca nu sunt indeplinite conditiile pentru o astfel de masura, ea invocand importanta fundamentala a libertatii de intrunire.Membri ai unora din principalele formatiuni germane ￯ Partidul Social-Democrat, Verzi si Die Linke (stanga radicala) ￯ intentioneaza de asemenea sa se alature protestului, anuntat drept pasnic, impotriva neonazistilor.