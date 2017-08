Politia franceza cauta in toata tara o autoutilitara Kangoo inchiriata joi in Spania de suspecti in atentatele din Catalonia

Citeste si: Profilul suspectilor atacurilor din Catalonia

Potrivit acestui oficial, politia spaniola a alertat autoritatile franceze in legatura cu vehiculul care a fost inchiriat joi in Spania.Politia franceza cauta in prezent in intreaga tara acest vehicul si a primit informatii de la spanioli despre patru suspecti considerati fugari, a precizat sursa citata.Oficialul a facut aceste declaratii sub protectia anonimatului, in contextul in care cautarile sunt in curs.Ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, a declarat ca, dupa cele doua atentate sangeroase de la Barcelona si in statiunea vecina Cambrils, Franta si-a consolidat vineri masurile de supraveghere la granita cu Spania, o frontiera deschisa in cadrul spatiului Schengen.Oficiali francezi au declarat vineri seara ca nicio persoana nu a fost retinuta pana in prezent in cadrul anchetei spaniole.Atentatele din Spania, revendicate de gruparea jihadista Stat Islamic, s-au soldat cu 14 morti si 126 de raniti.