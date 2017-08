Donald Trump l-a demis pe Steve Bannon, strategul-sef de la Casa Alba (surse)

De asemenea, o sursa apropiata lui Bannon a declarat ca nu e de asteptat ca acesta sa-si dea singur demisia. "Bannon ii va forta pe ei sa il demita", a spus sursa. "Nu isi va da in mod oficial demisia. Si-a facut treaba in continuare. A lucrat la proiecte", a adaugat aceasta.Cotidianul New York Times (NYT), in schimb, a citat o persoana apropiata lui Bannon spunand ca acesta si-a depus demisia pe 7 august, urmand sa fie anuntata saptamana aceasta, dar ca anuntul a fost amanat de controversele izbucnite in urma unui miting al nationalistilor albi in Virginia, la finalul saptamanii trecute.