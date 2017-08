Austria vrea sa prelungeasca Transsiberianul pana la Viena

Constructia unui tronson de 400 de kilometri de cale ferata cu ecartament larg intre Kosice (oras in Slovacia in apropiere de frontiera cu Ucraina) si Viena ar permite conectarea fara intrerupere a Asiei si a Europei Centrale via Transsiberian, a subliniat ministrul austriac al Transporturilor, Jorg Leichtfried.Analizat de mai multi ani, acest proiect ale carui costuri sunt evaluate la 6,5 miliarde de euro, a facut obiectul unui protocol de acord intre companiile de cai ferate din Rusia, Ucraina, Slovacia si Austria in anul 2013, dupa care a fost pus la pastrare.Finalizarea proiectului ar fi de dorit "acum", considera Jorg Leichtfried, subliniind ca "intre Extremul Orient si Europa, trenul este mai rapid si mai ecologic decat transportul maritim".Potrivit unui studiu de fezabilitate publicat vineri, proiectul ar necesita aproximativ 10 ani de lucrari, dar in 30 de ani ar genera o valoare adaugata de 30 de miliarde de euro, dintre care jumatate in Austria.Sustinatorii proiectului estimeaza ca noua cale ferata ar putea fi utilizata anul de aproximativ 20.000 de trenuri care sa transporte fiecare 134 de containere. "Fluxul de marfuri exista cu siguranta", considera Jorg Leichtfried, care vrea sa faca din Viena placa logistica turnanta a continentului.Dezvoltarea traficului feroviar intre Europa si Asia este una din prioritatile Beijingului, in cadrul politicii sale de a dezvolta un nou Drum al Matasii.In acest an, primele trenuri de marfa au inceput sa lege in mod simbolic Lyon (centrul Frantei) si Londra de China, insa aceste convoaie trebuie sa schimbe osiile din cauza ca tarile din fosta URSS au un ecartament al sinelor mai mare decat in Europa Centrala si Occidentala.