De ce poarta teroristii ISIS false centuri explozive

Ziarul francez Le Figaro scrie ca instructiunile ISIS pentru adepti referitoare la utilizarea unor arme sau centuri explozive false apar intr-un document descoperit pe aplicatia Telegram in 2016. In acel document, islamistilor radicalizati care se pregatesc sa comita atentate in numele ISIS li se spune sa poarte asemenea arme false.De ce are ISIS interesul ca teroristii sai sa fie ucisi? Ca sa nu existe riscul ca, daca sunt capturati vii, acestia sa dea detalii despre operatiuni si sa nu dezvaluie identitatea altor teroristi.Strategia ISIS a dat roade. Atat in Franta, cat si in Spania sau Marea Britanie, politistii au tras imediat in teroristii care purtau false centuri explozive. Teroristii au murit, secretul operatiunilor a fost pastrat, retelele jihadiste au fost mai greu de demantelat.E si cazul atentatului ratat de vineri dimineata, din orasul catalan Cambrils, unde atacatorii purtau false centuri explozive si au fost ucisi de politisti.Mai exista insa o explicatie pentru portul de arme false, mai cu seama pistoale sau mitraliere: teroristii reusesc sa-i induca in eroare pe eventualii ostatici, fortandu-i sa se supuna ordinelor lor.