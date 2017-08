UPDATE VIDEO Finlanda: Mai multe persoane injunghiate pe strada in orasul Turku, un suspect a fost arestat/ Cel putin un mort, potrivit presei

Politia finlandeza anunta ca securitatea a fost intarita la aeroportul din Helsinki si in gari, dupa atacul din Turku.Potrivit Reuters, ziarul finlandez Turun Sanomat scrie ca cel putin o persoana a fost ucisa in atac.Agresorul a fost plasat in detentie, dupa ce a fost impuscat in picior, a precizat politia.Politia a avertizat de asemenea populatia sa stea departe de centrul orasului.Incidentul ar fi avut loc in zona comerciala Puutori.