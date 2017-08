SUA: O senatoare democrata din Missouri, anchetata dupa ce a scris pe Facebook ca spera ca Trump sa fie asasinat

Senatoarea democrata Maria Chappelle-Nadal a postat aceasta declaratie pe Facebook, dar mai tarziu a sters-o.Secret Service a confirmat ca "examineaza comentariile" si afirma ca "toate amenintarile la adresa presedintelui" vor fi anchetate.Senatoarea spune ca a gresit scriind aceasta postare, dar ca refuza sa demisioneze.Ea a scris "Nu. Voi spera ca Trump sa fie asasinat", raspunzand unui comentariu pe Facebook."Nu am crezut in ceea ce am spus. Absolut nu. Am sters si trebuia sters", a declarat Chappelle-Nadal pentru St Louis Post-Dispatch."Nu demisionez. Ceea ce am spus a fost gresit, dar nu voi vorbi in continuare despre ceea ce a condus la asta, si anume frustarea si furia pe care multi oameni o simt in America chiar in acest moment", a spus ea.Membri ai partidului ei i-au condamnat rapid declaratia, iar unii au indemnat-o sa demisioneze.Sefa caucusului democrat din Missouri in Senat, Gina Walsh, a declarat ca lui Chappelle-Nadal "ar trebui sa-i fie rusine, pentru ca si-a alaturat vocea acestui mediu toxic".Senatoarea democrata Claire McCaskill, tot din Missouri, a declarat: "Condamn acest lucru. Este scandalos. Iar ea ar trebui sa demisioneze".Guvernatorul republican al statului Missouri, Eric Greitens, a indemnat-o de asemenea pe senatoare sa demisoneze."Putem avea divergente in tara noastra, insa nimeni nu ar trebui sa incurajeze violente politice. Senatoarea ar trebui sa demisioneze", a spus el.Insa Chappelle-Nadal insista ca isi exprima dreptul la libera exprimare."Refuz sa demisionez pentru ca mi-am exercitat drepturile (prevazute de) Primul Amendament, chiar daca ceea ce am spus este gresit", a subliniat ea.