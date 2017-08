Un politist catalan a ucis cu mitraliera patru atacatori care pregateau un atentat in localitatea Cambrils

Teroristii au vrut sa provoace vineri dimineata un carnagiu in micul oras Cambrils dupa modelul din Barcelona, unde un alt terorist a intrat joi cu dubita in multime si a ucis 13 oameni. Doar ca, in curma ciocnirii cu o masina de politie, automobilul in care se aflau cei cinci teroristi s-a rasturnat. In acel moment, cei cinci teroristi au iesit din masina inarmati cu arme albe (cutite, pumnale si macete).Politistul a tras imediat cu pusca-mitraliera si a ucis 4 din cei 5 atacatori. Unul a reusit sa fuga si sa se ascunda intr-un parc, injunghiind o femeie care a si murit. In cele din urma, si el a fost ucis de un alt politist.